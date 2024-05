Sky-Info: Flick erhält Zusage von Barca

Nun könnte alles ganz schnell gehen. Nach Sky-Informationen steht Hansi Flick kurz davor, neuer Trainer des FC Barcelona zu werden.

Demnach hat der FC Barcelona Flick jetzt die Zusage gegeben, dass er in der neuen Saison der Trainer wird. Am Donnerstag hatte Sky bereits enthüllt, dass es eine mündliche Einigung zwischen Barcelona und Flick gibt. Xavi wird Barcelona verlassen und hat das letzte Spiel mit den Katalanen am kommenden Sonntag.

Die offizielle Verkündung von Flick ist für kommende Woche geplant. Der ehemalige Bayern- und DFB-Trainer hat mit den Barca-Verantwortlichen bereits konkrete Gespräche über Kader und mögliche Transfers geführt.

Xavi-Aussagen verärgerten Klubführung

Barcelonas Klub-Legende hatte bereits im Januar seinen Rücktritt nach dem Ende dieser Saison angekündigt. Bereits zu dieser Zeit wurde Flick als möglicher Nachfolger gehandelt. Im April folgte dann die erste Kehrtwende, als sich Xavi, Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco auf eine weitere Zusammenarbeit bis mindestens 2025 verständigten.

Der 44 Jahre alte Weltmeister von 2010 wird Barca nun aber doch verlassen müssen, weil Xavis öffentliche Aussagen zu der Finanzsituation des Klubs und der fehlenden internationalen Konkurrenzfähigkeit seines Kaders die Barca-Führung massiv verärgert haben soll.

(sport.sky.de/Florian Plettenberg)/Bild: Imago