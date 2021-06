Formel 1 sagt Singapur-GP erneut ab

Der Große Preis von Singapur wird auch in dieser Formel-1-Saison nicht stattfinden. Das Nachtrennen, das am 3. Oktober über die Bühne gehen sollte, ist wegen der Coronavirus-Pandemie zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag zunächst davon berichtet, später kam die offizielle Bestätigung der Organisatoren. “Es war eine unglaublich schwere Entscheidung, das Event zum zweiten Mal abzusagen, aber es war wegen der anhaltenden Restriktionen für Veranstaltungen in Singapur notwendig”, sagte Colin Syn, der stellvertretende Vorsitzende des GP. Es gebe für den Fall einer Absage aber “einige Optionen”, um den Kalender zu adaptieren, hatte ein Sprecher zu einem früheren Zeitpunkt gesagt.

Bereits 2020 kein Nachtrennen in Singapur

Der Singapur-GP fällt damit zum zweiten Mal in Folge aus. Zuvor hatte bereits der im Juni im kanadischen Montreal vorgesehene Große Preis abgesagt werden müssen. Auch im Ersatzort Istanbul in der Türkei kann zumindest kurzfristig nicht gefahren werden, stattdessen treten Weltmeister Lewis Hamilton und Co. nun zweimal nacheinander in Spielberg in Österreich an.

Das Qualifying für den GP von Aserbaidschan seht ihr Samstag LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1 – ab 13:30 Uhr.

(APA)/Bild: Imago