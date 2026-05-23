Sky-Info: Fortuna Düsseldorf trennt sich von Sportchef Sven Mislintat

Nach exklusiven Informationen von Sky Sport hat sich der deutsche Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf mit sofortiger Wirkung von Sportchef Sven Mislintat getrennt.

Sportchef Sven Mislintat muss nach dem bitteren Abstieg in die 3. Liga bei der Fortuna mit sofortiger Wirkung gehen. Die Entscheidung kommt überraschend, zumal der 53-Jährige Anfang der Woche noch ausführlich in einer Medienrunde kämpferisch über die Pläne nach dem bitteren Abstieg in die 3. Liga gesprochen hatte: „Ich bin nicht derjenige, der beim Abstieg abhaut – im Gegenteil, dann bin ich erst recht da.“ Der frühere BVB-Funktionär verwies aber auch darauf, dass der Aufsichtsrat letztlich über ihn entscheiden müsse.“

Fortuna-Aufsichtsrat senkt Daumen

Das ist nach Sky SportInfos nun geschehen. Am heutigen Samstag senkte das Gremium den Daumen, Mislintat und die Fortuna lösten den Vertrag in beidseitigem Einvernehmen auf. „Ich bin Teil dieses halben Jahres und gehöre komplett mit in die Analyse rein“, hatte Mislintat, der im Winter übernommen hatte, nach dem Abstieg gesagt und ergänzt: „Ich habe entschieden, mit Markus Anfang trotz einer schwierigen Situation weiterzumachen und erst nach vier Niederlagen in Serie zu wechseln. Alle meine Entscheidungen habe ich zu den jeweiligen Zeitpunkten aus guten Gründen und basierend auf klaren Prinzipien, Werten und Analysen getroffen.“

Als möglicher Nachfolge-Kandidat beim Traditionsklub gilt Samir Arabi. Der 47-Jährige ist seit seinem Aus in Bielefeld 2023 ohne Vertrag.

(skysport.de/Marlon Irlbacher und Patrick Berger) / Foto: IMAGO