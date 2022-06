Sky Info: Verhandlungen laufen! Eintracht will Götze holen

via

via Sky Sport Austria

Eintracht Frankfurt arbeitet an einem Transfer von Weltmeister Mario Götze.

Was die Bild am Freitag vermeldet hat, kann Sky bestätigten. Der amtierende Gewinner der Europa League will den Weltmeister von 2014 nach Frankfurt lotsen.

Nach Informationen von Sky laufen die Gespräche mit dem 30 Jahre alten Mittelfeld-Allrounder und seinem Management, Götze kann sich einen Wechsel zur Eintracht auch vorstellen. Bei den Hessen ist er auf der Zehnerposition eingeplant.

Hinzu kommt: Götze kann die PSV Eindhoven aufgrund einer Ausstiegsklausel im sehr niedrigen einstelligen Millionenbereich verlassen. Bei den Niederländern hat er noch einen Vertrag bis 2024.

Konkurrent Benfica ist noch im Rennen um Götze

Im Werben um Götze ist die Eintracht aber nicht allein. Auch Benfica mit Neu-Trainer Roger Schmidt wirbt um ihn. In Eindhoven haben die beiden bereits erfolgreich zusammengearbeitet.

Sky Reporter Alexander Bonengel: „Er hat bei der PSV wieder an seine alte Form angeknüpft. Das ist fast wieder der Mario Götze, den man von früher kennt. Er hat viel Erfahrung und würde in Top-Form eine Bereicherung für das Frankfurter Mittelfeld darstellen. Es wäre der perfekte Moment für eine Rückkehr in die Bundesliga. Er wäre für Frankfurt eine riesengroße Verstärkung.“

(skysport.de) / Bild: Imago