Sky Info: Frankfurt will Rangnick – Doppelrolle im ersten Jahr geplant

via

via Sky Sport Austria

Adi Hütter wird Eintracht Frankfurt verlassen und auch Fredi Bobic steht vor dem Absprung. Für die Nachfolge beider Positionen hat die SGE nach Sky Infos Ralf Rangnick im Auge.

Nach dem Abgang von Adi Hütter und dem bevorstehenden Wechsel von Fredi Bobic Richtung Berlin stellt sich die große Frage: Wie sieht in Frankfurt die Nachfolge aus?

Sky Info: Eintracht will Rangnick holen

Nach Sky Infos will die SGE Ralf Rangnick an den Main holen. Die Wunschvorstellung der Eintracht: Rangnick übernimmt den Trainer- sowie den Sportvorstandposten kommende Saison in Personalunion.

Eine Rolle, die der 62-Jährige bereits aus Leipzig kennt. Für die darauf folgende Spielzeit soll Rangnick dann einen Trainer suchen und sich nur noch auf seine Aufgaben als Sportvorstand konzentrieren. Die nächsten konkreten Schritte sollen nach Sky Infos bereits in den kommenden Tagen folgen.

Bild: Imago