Sky-Info: Freiburg-Rekordtransfer steht kurz bevor

Johan Manzambi steht vor dem nächsten Karriereschritt. Nach exklusiven Sky Sport Informationen haben Newcastle United und der SC Freiburg eine vollständige Einigung über den Transfer des Schweizer Nationalspielers erzielt.

Das Gesamtpaket hat ein Volumen von rund 60 Millionen Euro. Damit würde der Transfer einen neuen Vereinsrekord für den SC Freiburg bedeuten.

Letzte Details zu klären – Konkurrenz aus der PL

Aktuell arbeitet Newcastle United daran, die letzten Details mit der Spielerseite abzuschließen. Der Premier-League-Klub ist derzeit der klare Favorit auf die Verpflichtung des 20-Jährigen.

Neben Newcastle war auch Aston Villa im Rennen um den zentralen Mittelfeldspieler. Nach der Kreuzbandverletzung von Amadou Onana beschäftigte sich der Klub intensiv mit einer Verstärkung für das Mittelfeld.

Manzambi konzentriert sich trotz einer Knieprellung weiterhin voll auf die Weltmeisterschaft. Der Freiburger gehörte bei dem Turnier bislang zu den auffälligsten Spielern und hat damit zusätzlich Interesse auf dem internationalen Transfermarkt geweckt. In vier Spielen erzielte der Shootingstar drei Tore und legte zwei weitere Treffer vor.