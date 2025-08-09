Sky-Info: Fridrikas vor Abschied aus Altach

Angreifer Lukas Fridrikas steht laut Sky-Informationen vor einem Abschied vom SCR Altach.

Der 27-Jährige fehlt beim Heimspiel gegen die SV Ried (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) im Kader der Vorarlberger. Fridrikas verhandelt aktuell mit anderen Vereinen und soll Altach in Kürze verlassen.

Verlässt Fridrikas Altach nach einem Jahr?

Beim Gastspiel in Wolfsberg (2:0) in der 1. Bundesliga-Runde wurde der gebürtige Wiener noch eingewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Fridrikas wechselte vor einem Jahr ablösefrei vom damaligen Absteiger Austria Lustenau ins benachbarte Altach. In 31 Pflichtspielen für die Rheindörfler gelangen dem Stürmer drei Treffer und zwei Vorlagen.

Bild: GEPA