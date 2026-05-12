Sky-Info: Gadou-Wechsel zum BVB fixiert

Der Wechsel von Salzburg-Verteidiger Joane Gadou zu Borussia Dortmund ist perfekt. Nach Sky-Informationen besteht eine vollständige Einigung zwischen allen beteiligten Parteien. Der Deal galt intern trotz zuletzt aufkommender Gerüchte nie als gefährdet.

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Der 19-jährige Defensivspieler befindet sich bereits in Dortmund. Die letzten Formalitäten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden, ehe die offizielle Verkündung des Transfers erfolgt. Dem Vernehmen nach unterschreibt Gadou beim BVB einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Die Ablösesumme liegt demnach bei 19,5 Millionen Euro fix. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro, von denen ein realistischer Teil erreichbar sein soll. Red Bull Salzburg hat sich zudem eine 10%-ige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Zuletzt hatte sich Gadou bereits über Social Media von seinem bisherigen Klub verabschiedet und damit die Spekulationen um seinen bevorstehenden Wechsel zusätzlich angeheizt. Intern stehen aktuell nur noch kleinere Details des Medizinchecks aus.

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Beitragsbild: GEPA