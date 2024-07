Offiziell: GAK verstärkt sich mit deutschem Mittelfeldspieler

Bundesliga-Aufsteiger Grazer AK verstärkt sich mit dem deutschen Mittelfeldspieler Dennis Dressel. Über die Vertragsdetails ist vorerst nichts bekannt.



Der 25-Jährige war zuletzt für Hansa Rostock aktiv. Seit Ende Juni war Dressel vereinslos. In der vergangenen Spielzeit zählte der Mittelfeldspieler in Rostock überwiegend zum Stammpersonal und erzielte in 36 Pflichtspielen zwei Tore, sowie zwei Assists. Laut einer Vereinsaussendung der Grazer lagen Dressel mehrere Angebote aus Deutschland und einigen europäischen Ligen vor.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Elsneg freut sich auf Dressel

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg freut sich über den Neuzugang: „Wir sind glücklich, dass er mit uns den Weg gemeinsam gehen will. Er stand bei uns schon länger im Fokus, dass er sich für uns entschieden hat, ist wirklich ein gutes Zeichen.“

(Red./GAK) / Bild: Imago