Sky-Info: GAK will Kaufoption für Owusu ziehen

Zumindest die kurzfristige Zukunft von Beres Owusu soll im laufenden Wintertransferfenster geklärt werden. Der Defensivspieler ist aktuell von AS Saint-Etienne zum GAK ausgeliehen.

Die Grazer besitzen eine Kaufoption für den französischen Innen- und Rechtsverteidiger. Dieser ist weiterhin fest entschlossen, für Ghana bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Sky-Informationen zufolge beträgt die Kaufoption für den 22-Jährigen 250.000 Euro, die der GAK mit ziemlicher Sicherheit in Kürze ziehen wird. Ein Transfer im Sommer, aber auch im laufenden Wintertransferfenster ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Interesse an Owusu aus der Bundesliga

Aus der ADMIRAL Bundesliga zeigen LASK und der SK Rapid Interesse, ebenso wie der belgische Spitzenklub RSC Anderlecht und der FC Antwerpen. Darüber hinaus haben bereits mehrere Teams aus der 2. Deutschen Bundesliga Interesse an Beres bekundet.

Der junge Franzose fühlt sich jedoch in Österreich sehr wohl und würde ernsthaft in Erwägung ziehen, hier den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen und sich möglicherweise einen Platz im ghanaischen WM-Kader zu sichern.

Wahrscheinliches Szenario: GAK zieht die Kaufoption im Winter und verkauft ihn anschließend umgehend für eine deutlich höhere Ablösesumme an einen der interessierten Vereine. Jedoch strebt der GAK an, ihn an bis zum Saisonende wieder zurückzuleihen, sobald sie die Option gezogen und ihn in diesem Winter an einen anderen Verein verkauft haben.

Bild: GEPA