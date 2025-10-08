Sky-Info: Gerrard bei Ex-Klub im Gespräch

Der frühere Liverpool-Star und Rangers-Trainer Steven Gerrard könnte nach Informationen von Sky UK zu seinem Ex-Klub nach Glasgow zurückkehren.

Der 45-Jährige gilt als einer der Kandidaten für den Posten des Cheftrainers, nachdem sich die Rangers am Sonntag von Russell Martin getrennt haben. Erst vergangene Woche besiegte der SK Sturm Graz die Schotten in der Europa League (2:1).

Gerrard zeigt Interesse

Die Rangers möchten demnach in den kommenden Tagen mit Gerrard über eine mögliche Rückkehr sprechen. Auch der Engländer selbst soll offen für Gespräche sein, benötigt jedoch klare Zusicherungen, dass das aktuelle Projekt zu ihm und seiner sportlichen Vision passt. Schon im Sommer war es zu einem Austausch zwischen beiden Seiten gekommen, damals kam jedoch keine Einigung zustande.

Gerrard beendete sein Engagement beim saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq Ende Jänner 2025. Seitdem ist der Engländer ohne Verein.

„Unfinished Business“ als Trainer

In einem kürzlich veröffentlichten Interview im Podcast Rio Meets sprach Gerrard über seine Zukunftspläne – und machte deutlich, dass er noch Ziele im Trainerberuf verfolgt: „Ich habe das Gefühl, dass da noch unerledigte Aufgaben auf mich warten. Ich will eine Herausforderung, die zu mir passt – idealerweise bei einem Klub, der um Titel mitspielt.“

Für Gerrard wäre ein Comeback bei den Rangers auch eine Rückkehr an einen seiner erfolgreichsten Trainerstationen. Zwischen 2018 und 2021 betreute er den Traditionsklub, führte ihn 2021 zur schottischen Meisterschaft und beendete damit Celtics Serie von neun Titeln in Folge.

(Red.)

Bild: Imago