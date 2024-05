Sky Info: Gespräche laufen! Bayern will Flick zurück

Nach Sky Informationen will der FC Bayern Hansi Flick zurück auf dem Münchner Trainerstuhl haben und führt deshalb bereits Gespräche mit dem Ex-Bundestrainer.

Es war eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zwischen dem FC Bayern und Hansi Flick: Der 59-Jährige holte ganze sieben Titel in seinen knapp zwei Jahren als FCB-Cheftrainer und führte den Rekordmeister auf den europäischen Thron. Der gebürtige Heidelberger gewann gleich in seiner Debütsaison das Triple und durfte sich in seinem zweiten Jahr neben der erneuten Meisterschaft auch noch über den Klubweltmeistertitel sowie über den UEFA-Supercup und den deutschen Superpokal freuen.

Auch Flick ist grundsätzlich bereit!

In der nach den zahlreichen Absagen mittlerweile frustrierenden Trainersuche des FC Bayern will der Rekordmeister nach Sky Informationen nun seinen einstigen Erfolgstrainer zurückhaben. Die Personalie Flick ist an der Säbener Straße ein konkretes Thema und es laufen bereits Gespräche.

Nach Sky Informationen ist auch Hansi Flick grundsätzlich bereit für ein erneutes Engagement bei den Münchnern und so könnte der Ex-Bundestrainer die langwierige Trainersuche des Rekordmeisters beenden. Fix ist der Deal aber noch nicht.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago