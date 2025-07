Sky-Info: Gladbach holt neuen Angreifer

Nach Sky Sport Informationen steht Shuto Machino von Holstein Kiel kurz vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Der Japaner absolviert aktuell seinen Medizincheck am Borussia-Park. Die Vertragsunterschrift des Gladbacher Wunschspielers soll bei positivem Verlauf zeitnah erfolgen.

Die Gladbacher werden für Machino voraussichtlich zehn Millionen Euro all in an Kiel überweisen. Mehr Informationen zum Deal gibt es zeitnah bei Sky Sport.

Bei den Kielern hat der Stürmer in der vergangenen Saison – trotz des KSV-Abstiegs in die 2. Bundesliga – stark aufgespielt. Dem 25-Jährigen gelangen in 32 Bundesliga-Partien elf Tore und drei Vorlagen. Es war immer sein Ziel, auch in der anstehenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus aufzulaufen.

Machino war im Sommer 2023 für 700.000 Euro von Shonan Bellmare aus Japan zu Holstein gewechselt. Bei der KSV besitzt der Rechtsfuß aktuell noch einen Vertrag bis 2027.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago