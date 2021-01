Sky Info: Gladbach verpflichtet französisches Mittelfeld-Juwel

via

via Sky Sport Austria

Alles geregelt: Nach Sky Informationen verpflichtet Borussia Mönchengladbach Kouadio Kone vom französischem Zweitligisten FC Toulouse.

Nach Sky Infos unterschreibt Kone in dieser Woche seinen Vertrag bis 2026 bei den Fohlen. Das französische Mittelfeld-Juwel wird in der Folge noch für sechs Monate an seinen aktuellen Verein – den FC Toulouse – verliehen.

Leihe zu Toulouse für die Rückrunde

Der 19-Jährige stößt also erst im kommenden Sommer zur Fohlenelf und soll einen eventuellen Abgang von Denis Zakaria oder Florian Neuhaus kompensieren.

Der zentrale Mittelfeldspieler bestritt in der laufenden Ligue-2-Spielrunde 19 Partien sowie 13 Duelle in der abgelaufenen Ligue-1-Saison.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago