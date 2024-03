Sky-Info: Gladbach will Wöber halten

Maximilian Wöber hat sich in der Innenverteidigung von Borussia Mönchengladbach festgespielt.

In der deutschen Bundesliga stand der ÖFB-Teamspieler von Leeds United in 21 Partien in der Startelf. Nach Sky-Informationen wollen ihn die Fohlen nun fest verpflichten, allerdings hat es noch keine Verhandlungen zwischen den Klubs gegeben.

Klar ist: Wöber wird teuer und zehn bis zwölf Millionen Euro kosten. Folglich ist ein Deal aktuell unrealistisch.

