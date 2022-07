Sky Info: Gnabry steht vor Verlängerung bei den Bayern

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky wird Serge Gnabry zeitnah einen neuen Langzeitvertrag beim FC Bayern unterschreiben.

Darüber berichtete zuerst das englische Medium The Athletic. Sky hatte am Donnerstag vermeldet, dass es in den sich seit Monaten hinziehenden Vertragsgesprächen zuletzt eine Annäherung gegeben hat. Jetzt ist klar, dass Gnabry seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern wird.

(skysport.de) / Bild: Imago