Sky Info: Gosens kurz vor Wechsel zu Ligakonkurrenten

Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen steht Robin Gosens unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Im Hintergrund wird gerade noch über die Ablöse verhandelt.

Atalanta Bergamo fordert für den 27 Jahre alten Linksfuß 22 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Inter bietet derzeit noch drei Millionen Euro weniger. Alle Parteien sind davon überzeugt, noch am Mittwoch eine Einigung zu erzielen.

Leihe mit Kaufpflicht

Gosens soll zunächst für sechs Monate ausgeliehen werden, dann greift für die Nerazzurri eine Kaufpflicht. Sein Vertrag bei Inter soll bis 2026 laufen. Beim aktuellen italienischen Meister soll Gosens um die drei Millionen Euro pro Jahr verdienen. Der Medizincheck soll zeitnah stattfinden.

Aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung fiel der deutsche Nationalspieler (13 Länderspiele) seit Anfang Oktober aus. Seit diesem Montag trainiert er wieder auf dem Platz.

skysport.de

Imago