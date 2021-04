Sky Info: Grand Prix von Kanada abgesagt

via

via Sky Sport Austria

Auch 2021 wird es wohl kein Formel-1-Rennen in Kanada geben. Nach Sky Informationen ist der Grand Prix in Montreal abgesagt.

Das sind die möglichen Alternativen

Als mögliche Alternativen kommen der Nürburgring und die Strecke in Istanbul in Frage. Der Nürburgring ist nach Sky Informationen die unwahrscheinlichere Option. Bereits 2020 wurde der Grand Prix in Kanada aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Aktuell gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende in Imola. Im Qualifying hat sich Lewis Hamilton die Pole Position gesichert. Das Rennen sehr Ihr LIVE auf Sky.

