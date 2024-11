Sky-Info: Grillitsch ohne Zukunft bei Hoffenheim

Mittelfeldspieler Florian Grillitsch spielt in den Planungen der TSG Hoffenheim unter der neuen sportlichen Führung um Sportdirektor Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer nach Sky-Informationen keine Rolle mehr.

Das wurde dem Spieler in dieser Woche in einem Gespräch mitgeteilt. Grillitsch darf den Verein bei einem passenden Angebot bereits im Winter verlassen. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler besitzt im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2026 und hat in dieser Saison bisher acht Pflichtspiele absolviert.

https://twitter.com/Plettigoal/status/1860306210328617367

Das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig (15:30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) verpasst Grillitsch zudem verletzungsbedingt. Genauere Angaben zur Diagnose machte der Klub nicht.

(sport.sky.de)/Bild: Imago