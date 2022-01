Sky-Info: Grillitsch wechselt zu Star-Berater

via

Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen hat sich ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch vor ein paar Wochen der Agentur „ICM Stellar Sport“ angeschlossen. Dort wird er mit Jonathan Barnett von einem der mächtigsten Berater der Welt betreut. Die Anzeichen auf einen Wechsel verdichten sich.

Barnett und sein Team hatten im vergangenen Sommer den 117-Millionen-Wechsel von Jack Grealish zu Manchester City abgewickelt und Eduardo Camavinga zu Real Madrid gebracht.

Grillitsch zu Stellar und bald ins Ausland?

Der Vertrag des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers der TSG Hoffenheim läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Bereits im vergangenen Sommer wollte ihn der AC Mailand verpflichten, im Winter gab es erneut Anfragen für ihn. Jetzt ist das Wettbieten unter vielen europäischen Topvereinen für einen Sommer-Transfer in vollem Gange.

Milan und der neureiche Scheich-Klub Newcastle United sind am 33-maligen ÖFB-Teamspieler dran. Die AS Rom hingegen will Grillitsch unbedingt. Allen voran Jose Mourinho hat signalisiert, ihn zur neuen Saison holen zu wollen.

Der Poker um Grillitsch läuft, doch eher er sich nach fünf Jahren in Sinsheim verabschieden wird, will er sich mit der TSG noch für Europa qualifizieren.

