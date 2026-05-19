Sky-Info: Guardiola-Nachfolger bei ManCity steht fest

Die Ära Pep Guardiola bei Manchester City neigt sich dem Ende zu. Der Star-Trainer plant seinen Abschied. Sky Sport kann entsprechende englische Medienberichte bestätigen. Der 55-Jährige wird City zum Saisonende verlassen. Der Premier-League-Klub ist darüber informiert. Sein Nachfolger steht auch schon fest.

Startrainer Pep Guardiola steht nach übereinstimmenden englischen Medienberichten der Daily Mail, BBC und The Athletic zufolge vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City. Sky Sport kann bestätigen: Der Spanier plant seinen Abschied und wird den englischen Klub zum Saisonende verlassen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Der Premier-League-Verein habe allerdings bereits begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. Das Ende einer erfolgreichen Ära bei den Skyblues neigt sich damit dem Ende zu. Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.

Spieler wohl schon informiert

Guardiola hat offenbar seine Spieler über seinen bevorstehenden Rücktritt informiert. Einem Bericht der Sun zufolge, teilte der 55-Jährige den Fußballprofis die Entscheidung in einer eilends einberufenen Telefonschalte am Montagabend mit. Zuvor waren mehrere Berichte über den Abschied des Spaniers nach dem Spiel gegen Aston Villa am Sonntag erschienen.

Guardiola soll wütend über den Zeitpunkt der Veröffentlichungen gewesen sein. City spielt am Dienstagabend beim AFC Bournemouth und muss zur Wahrung der Meister-Chance zwingend gewinnen. Laut des Berichts soll sich Guardiola bei seinen Spielern dafür entschuldigt haben, dass sie von seinem Rücktritt aus den Medien erfahren haben. Die Berichte hätten ihn überrascht.

Wer folgt auf Guardiola?

Nach Sky Sport Informationen wird der frühere Chelsea-Trainer Enzo Maresca der Nachfolger von Guardiola. Er war schon 2022/23 unter dem Katalanen Co-Trainer bei den Skyblues. Seit März ist mit Maresca bereits alles klar. Der 46-jährige Maresca erhält einen Vertrag bis 2029.

Guardiola war 2016 vom FC Bayern München zu City gewechselt. Mit Manchester gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago