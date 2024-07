Sky-Info: Guirassy wechselt zu Dortmund

Was sich bereits seit Wochen entwickelt hat, ist jetzt so gut wie finalisiert. Serhou Guirassy wechselt zu Borussia Dortmund.



Nach Sky-Informationen gibt es jetzt eine komplette Einigung zwischen dem 28-jährigen Stürmer und dem BVB. Lange war noch unklar, wie lange der Vertrag des Guineers laufen soll. Im Raum stand unter anderem ein Dreijahresvertrag plus Option auf ein weiteres.

Guirassy unterschreibt für vier Jahre

Nach Sky-Infos ist jetzt klar: Guirassy wird bei Dortmund direkt einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der Medizincheck ist noch in dieser Woche geplant. Der guineische Nationalspieler könnte also bereits in dieser Woche beim BVB auf dem Trainingsplatz stehen.

In der vergangenen Saison schoss Guirassy für den VfB Stuttgart 30 Tore in 30 Pflichtspielen und bereitete drei weitere vor. Durch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag kann er den Verein für rund 18 Millionen Euro verlassen.

Auch Anton von Stuttgart zum BVB

Bereits am Montag verkündete Dortmund die Verpflichtung des 27 Jahre alten Innenverteidigers Waldemar Anton. Auch der DFB-Teamspieler kommt vom VfB Stuttgart und erhielt einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Ebenso wie bei Guirassy, hat Stuttgart den VfB-Abgang von Anton bereits bestätigt.

Der Vertrag des EM-Teilnehmers bei den Schwaben war bis Sommer 2027 gültig. Anton hatte diesen erst im Frühjahr unterzeichnet, der BVB nutzte nun eine Ausstiegsklausel, die Medienberichten zufolge bei 22 Millionen Euro liegt. In Dortmund soll der erste Neuzugang der Transferperiode Mats Hummels ersetzen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

(skysport.de) / Bild: Imago