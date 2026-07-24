Sky-Info: Hertha verpflichtet ÖFB-Youngster

Hertha BSC macht den ersten Neuzugang des Sommers klar. Nach Sky-Informationen wechselt Oluwaseun Adewumi auf Leihbasis vom FC Burnley zum Hauptstadtklub.

Zwischen den Berlinern und dem englischen Zweitligisten besteht eine Einigung. Der 21-Jährige hat den Medizincheck am Donnerstag erfolgreich absolviert, im Laufe des heutigen Tages werden die Verträge finalisiert.

🚨💥 Oluwaseun Adewumi to Hertha BSC – DONE DEAL ✔️ Full agreement reached with Burnley. The medical was successfully completed on Thursday. The paperwork will be finalised today. 21 y/o talented versatile striker joins on loan. He has already been with Hertha’s squad at the… pic.twitter.com/JDZmjgUAqN — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026

Adewumi befindet sich bereits seit Donnerstag im Hertha-Trainingslager in Kitzbühel. An den Einheiten durfte der Österreicher bislang allerdings noch nicht teilnehmen.

Der U21-Nationalspieler ist vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause. In der vergangenen Saison war Adewumi von Burnley an Cercle Brügge ausgeliehen. In der belgischen Liga absolvierte er 26 Partien und erzielte vier Tore.