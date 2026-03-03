Sky-Info: Hoffenheim-Leistungsträger vor ablösefreiem Wechsel

Hoffenheim-Profi Grischa Prömel steht vor einem Sommertransfer zum VfB Stuttgart. Nach exklusiven Sky-Sport-Informationen hat sich der deutsche Mittelfeldspieler für einen ablösefreien Wechsel in seine Heimatstadt entschieden.

Prömel bekommt beim VfB einen Vertrag bis voraussichtlich 2029. Letzte Details werden aktuell noch geklärt. In Stuttgart wird der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler zu den Topverdienern gehören.

Im Interview mit Sky Sport am 3. Februar sagte Prömel über das Interesse der Schwaben: „Ich habe schon häufiger vor Spielen gegen den VfB gesagt, dass es für mich etwas Besonderes ist. Ich bin in Cannstatt geboren und viele Kumpels stehen beim VfB im Stadion.“

Prömel-Vertrag bei Hoffenheim läuft aus

Auch die TSG Hoffenheim hat bis zum Schluss um eine Vertragsverlängerung mit dem Routinier gekämpft. Auch dort hätte der 31-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterschreiben können. Bei der TSG ist der Mittelfeldspieler Leistungsträger und klarer Führungsspieler in der Kabine. In dieser Spielzeit steht er bereits bei sieben Toren und zwei Vorlagen.

Prömel wurde in Stuttgart geboren, hat bisher aber noch nie für den VfB gespielt. Der dynamische Mittelfeldspieler zeichnet sich durch eine robuste Spielweise aus und gehört zu den laufstärksten Spielern der Bundesliga. Sein Vertrag bei der TSG läuft am Ende der Saison aus.

(sport.sky.de/Red).

Beitragsbild: Imago.