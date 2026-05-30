Sky-Info: Hütter kehrt zu Ex-Klub zurück

Überraschung bei der Eintracht! Nach exklusiven Sky Sport-Informationen wird Adi Hütter zurück auf die Trainerbank von Eintracht Frankfurt kehren.

Nach dem Aus von Albert Riera als SGE-Trainer beerbt nach exklusiven Sky Sport-Informationen Adi Hütter den Spanier. Der Österreicher trainierte die Adler bereits von 2018 bis 2021 und wird nun zurück an den Main kommen.

Der 56-Jährige, der bis Oktober 2025 zuletzt Monaco trainiert hatte, überzeugte die SGE-Verantwortlichen in den Gesprächen und erzielte mit diesen eine komplette Einigung. Die Hessen wollen dabei besonders von der Erfahrung und der Autorität Hütters profitieren und mit ihm Ruhe und Stabilität zurück nach Frankfurt bringen.

(Red./Florian Plettenberg/Dennis Bayer)

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