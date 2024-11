Sky-Info: Ilzer soll Schicker nach Hoffenheim folgen

Verliert der SK Sturm Graz nach Andreas Schicker auch Christian Ilzer an Hoffenheim? Das Erfolgs-Duo könnte nach der Trennung von Trainer Pellegrino Matarazzo in Kürze wieder vereint sein.

Beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim läuft es derzeit nicht rund. Nur zwei Siege aus zehn Spielen, neun Punkte und Platz 15 sind die bisher enttäuschende Bilanz der TSG in der Liga.

Nach dem torlosen Remis beim FC Augsburg ist es nun zum Trainerwechsel kommen. Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg könnte Sturm-Coach Ilzer in Kürze auf Matarazzo folgen. Sollte Ilzer nicht zur Verfügung stehen und bei Sturm bleiben, strebt Hoffenheim eine Interimslösung bis zum Winter an.

Gespräche zwischen Ilzer und Schicker haben bereits stattgefunden, der Sturm-Coach ist der Wunschkandidat für die Matarazzo-Nachfolge. Nun müssen Sturm und Hoffenheim sich auf eine Ablöse einigen.

🚨🔵 TSG Hoffenheim have dismissed Pellegrino #Matarazzo ✔️

Talks have now concluded. He has been informed. An announcement is planned shortly.

Christian #Ilzer from @SKSturm is expected to replace him as revealed today. Negotiations are ongoing. @SkySportDE 🇺🇸 pic.twitter.com/A2E7kcBO66

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2024