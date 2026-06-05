„Entscheidung sehr schwer gefallen“: Ingolitsch verlässt Altach

Sandro Ingolitsch wird den SCR Altach am Saisonende ablösefrei verlassen. Die Vorarlberger vermeldeten am Freitagnachmittag den Abgang als offiziell.

Der Rechtsverteidiger hat das Angebot der Vorarlberger zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages abgelehnt. Nach drei Jahren in Altach strebt Ingolitsch eine sportliche Veränderung an und würde gerne ins Ausland wechseln.

„Ich habe mich beim SCR Altach und in Vorarlberg extrem wohlgefühlt. Deshalb ist mir die Entscheidung, den Verein zu verlassen. sehr schwer gefallen. Trotzdem ist die Zeit als Fußballer begrenzt, und ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere noch einmal etwas anderes sehen möchte. Ich möchte mich bei allen Fans, Mitspielern und Verantwortlichen für eine intensive, aber für mich unvergessliche gemeinsame Zeit bedanken“, sagte Ingolitsch zu seinem Abschied.

⚫️⚪️ Sky-Info | Sandro #Ingolitsch (29/RV) wird den @SCRAltach #SCRA nach drei Jahren verlassen. Finales Angebot abgelehnt. Im Sommer ablösefrei. Wechsel ins Ausland als Priorität, Gespräche laufen. 173 BL-Spiele für SKN St. Pölten, SK Sturm & Altach. @SkySportAustria #TUAustria pic.twitter.com/xzdSTME5TH — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 5, 2026

Für Altach absolvierte der Bruder von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch insgesamt 88 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer und zehn Vorlagen beisteuerte. Neben Altach war der 29-Jährige in Österreich bereits für Sturm Graz, den SKN St. Pölten und den FC Liefering aktiv.

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