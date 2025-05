Sky-Info: Innenverteidiger vor Wechsel zu Sturm Graz

Nach exklusiven Sky-Informationen wird Sturm Graz sich in der Deutschen Bundesliga bedienen. Tim Oermann steht vor einem Wechsel zum österreichischen Meister.

Oermann wird nach Sky-Infos für ein Jahr auf Leihbasis nach Graz wechseln. Die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen sehen den Spielstil von Sturm als ideal an, um Oermann auf seine Zukunft beim Klub vorzubereiten.

Oermann-Verpflichtung steht bevor – Danach Leihe zu Sturm

Zunächst muss Oermann aber von Leverkusen verpflichtet werden. Noch steht der Defensivspieler beim VfL Bochum unter Vertrag. Eine Einigung zwischen den Vereinen besteht bereits, der Medizincheck steht kurz bevor. Der Vertrag des Innenverteidigers soll bis 2029 laufen. Spielpraxis soll der 21-Jährige nun bei Sturm Graz sammeln.

Leihe zum WAC 2023

In der Saison 2022/23 stand Oermann schon einmal leihweise in Österreich unter Vertrag, damals beim Wolfsberger AC. Bei den Lavanttalern kam der 21-Jährige zwischen Jänner und Juni 2023 in 14 Pflichtspielen zum Einsatz.

Bild: Imago