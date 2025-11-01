Sky-Info: Insolvenz von Zweitligist Stripfing fix

Bei Zweitligist SV Stripfing gehen noch während der laufenden Saison die Lichter aus: Nach Sky-Infos stellt der Verein am Montag den bereits zuvor erwarteten Insolvenzantrag.

Eventuell bestreitet der Verein noch das kommende Auswärtsspiel gegen den SKU Amstetten. Spätestens danach wird aber in jedem Fall der Spielbetrieb eingestellt.

Der Verein habe die Bundesliga am Freitag darüber informiert, alle Optionen zu prüfen. Die Beantragung eines Insolvenzverfahrens sei eine davon. Dies bestätigte die Liga bereits gestern der APA. Nun ist das Aus besiegelt.

Wohl Annullierung aller Stripfing-Ergebnisse

Mit der rechtskräftigen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens während der Saison steht vorzeitig fest, dass Stripfing zu Saisonende ans Tabellenende gereiht wird. Der Abstieg ist dadurch fix. Sollte auch der Spielbetrieb eingestellt werden, würden sämtliche bis dahin erzielten Ergebnisse der laufenden Saison rückwirkend annulliert. Das wäre der Fall, selbst wenn dies erst vor der letzten Runde passieren sollte.

Bei Stripfing-Trainer Emin Sulimani machte sich gestern bereits Resignation breit. „Schade, dass das dann so zu Ende geht. Und, dass wir das, was wir hier versucht haben aufzubauen, nicht fortführen können“, sagte der frühere Austria-Wien-Profi.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.