Sky Info: Inter bessert Angebot für Bayerns Pavard nach

Inter Mailand hat nach Sky Informationen seine ursprüngliche Offerte für Benjamin Pavard verbessert.

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Benjamin Pavard den FC Bayern verlassen möchte. Wie Sky berichtete, unterrichtete der Rechtsverteidiger die Bayern-Bosse schon vor einigen Wochen von seinem Wechsel-Wunsch und erneuerte diesen am Mittwoch bei einem persönlichen Gespräch mit FCB-CEO Jan Christian Dreesen. Die Bild berichtete zuerst von diesem Gespräch.

Nachdem zwischendurch PSG und Manchester United als mögliche nächste Destination des Franzosen gehandelt wurden, hat zuletzt Inter Mailand öffentlich in persona von Cheftrainer Simone Inzaghi Interesse an Pavard bekundet und ein erstes Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro inklusive Boni für den 27-Jährigen abgegeben.

Pavard-Einigung mit Inter

Der Franzose ist sich grundsätzlich einig mit Inter, allerdings blitzten die Nerrazurri mit ihrer ersten Offerte beim Rekordmeister ab. Der FC Bayern fordert eine Ablösesumme in Höhe von etwa 40 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger plus Boni. Nach Informationen von Sky hat Inter Mailand nun sein Angebot für Pavard nachgebessert und ist bereit, 35 Millionen Euro mit Bonuszahlungen für den Weltmeister auf den Tisch zu legen.

„35 Millionen ist den Bayern immer noch zu wenig. Sobald Inter jedoch auf die 40 Millionen Euro zugeht, kann es ganz schnell gehen“, kommentierte Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg die Situation um den möglichen Transfer. Beim Auftaktspiel bei Werder Bremen sitzt der Franzose nur auf der Bank.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.