ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic steht vor einem Abgang von den Wolverhampton Wanderers. Nach Sky-Informationen ist Eintracht Frankfurt an der Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert. Darüber berichtet auch die Bild-Zeitung.

Kalajdzic steht derzeit bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. In der bisherigen Premier-League-Saison absolvierte der ÖFB-Legionär aber lediglich neun Prozent aller möglichen Einsatzminuten. In 13 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Wiener immerhin drei Tore. Dennoch: Deutlich zu wenig Spielzeit für die Ambitionen des Angreifers, dessen höchste Priorität die anstehende Europameisterschaft in Deutschland genießt.