Sky Info: Kalajdzic mit Premier-League-Klub einig

Neuer Interessent für Deutschland-Legionär Sasa Kalajdzic: Der ÖFB-Teamstürmer soll erneut bei einer Mannschaft der Premier League hoch im Kurs stehen.

Wie Florian Plettenberg von Sky Sport DE berichtet, befinden sich die Wolverhampton Wanderers in intensiven Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart. Eine grundsätzliche mündliche Einigung wurde demnach bereits erzielt und gilt dabei als geringeres Problem als die geforderte Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Wolverhampton will den Transfer dennoch in den nächsten Tagen fixieren.

Bereits in den letzten Monaten wurde Kalajdzic oftmals mit englischen Teams in Verbindung gebracht, so galten unter anderem Manchester United und Newcastle als Interessenten.

