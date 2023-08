Offiziell: Knoflach unterschreibt beim TSV Hartberg

Die Rückkehr von Tobias Knoflach in die ADMIRAL Bundesliga ist perfekt. Der 29-Jährige wechselt zum TSV Hartberg und unterschreibt einen Einjahresvertrag bis Sommer 2024. Die Oststeirer reagieren damit auf die Verletzung von Ersatztormann Fabian Ehmann.



Ehmann fällt mit einer Schulterverletzung länger aus, die zwei weiteren Torhüter im Hartberg-Kader haben keine Profierfahrung.

Knoflach war seit Anfang des Jahres vereinslos und trainierte seit einer Woche bereits in Hartberg mit. Zuvor spielte der Ex-Rapidler in der zweiten rumänischen Liga für ACSM Politehnica Iasi und in der vierten italienischen Liga für AS Sambenedettese.

Für Knoflach ist es eine Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Am 29. August 2015 absolvierte der Torhüter sein Bundesliga-Debüt für den SK Rapid. Für die Hütteldorfer bestritt er insgesamt 40 Spiele.

Knoflach: „Ich bin mega froh über das Engagement beim TSV Hartberg“

Tobias Knoflach über seinen Wechsel nach Hartberg: „Ich freue mich riesig, nach drei Jahren wieder zurück in die Bundesliga zu kehren. Ich bin mega froh über das Engagement beim TSV Hartberg. Ich denke, das ist die perfekte Mannschaft für mich um wieder auf mein bestmögliches Niveau zu kommen und die nächsten Schritte zu machen. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie mir die Chance geben und es mir ermöglichen, mich unter Beweis zu stellen. Dem werde ich alles unterordnen.“

Markus Schopp über die Verpflichtung von Tobias Knoflach: „Mit der Verpflichtung von Tobias Knoflach haben wir die passende Antwort auf die Verletzung von Fabi Ehmann. Er passt auch gut in unser Anforderungsprofil, da er ein Torhüter ist, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit ihm.“

Schopp bei „Talk & Tore“ über die Tormannsuche beim TSV Hartberg (13. August 2023)

Bild: GEPA