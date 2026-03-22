Offiziell: Köln trennt sich von Cheftrainer Kwasniok

Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat auf seine sportliche Negativserie reagiert und sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt.

Nach Informationen von Sky Sport übernimmt der bisherige Co-Trainer Rene Wagner (37) die Verantwortung.

Kwasniok wurde darüber am späten Nachmittag von Sportchef Thomas Kessler informiert, nachdem die Kölner Gremien das Aus des Trainers beschlossen hatten.

Köln war nach einem ordentlichen Saisonstart in der deutschen Bundesliga zunehmend in den Tabellenkeller abgerutscht. Zuletzt hatte es sieben Spiele in Folge keinen Sieg mehr gegeben, überhaupt holte der Aufsteiger nur zwei Dreier aus den letzten 18 Spielen. Der achte Abstieg der Klub-Geschichte droht.

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Rene Wagner soll den FC im Bestfall nun bis zum Saisonende trainieren, dann wird über die weitere Vorgehensweise entschieden. Bei weiteren Misserfolgen und Gefahr des Klassenerhalts ist auch die vorzeitige Einstellung eines „Feuerwehrmanns“ nicht ausgeschlossen. Mit Friedhelm Funkel gab es bis jetzt nach Sky Sport Infos keinen Kontakt.

Kwasniok hatte Vertrag bis 2028

Das Aus für Kwasniok hatte sich bereits am Samstagabend angedeutet, Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler hatte nach dem Abpfiff gegen Gladbach (3:3) ein Bekenntnis vermieden. „Wir müssen das jetzt sachlich und rational analysieren. Wir haben heute eine große Enttäuschung, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Die Erwartung waren klar drei Punkte“, sagte Kessler bei Sky Sport. Kwasniok selbst stemmte sich vehement gegen die drohende Entlassung, er „sei der richtige Mann am richtigen Ort“. Kwasniok (44) war nach vier Jahren beim SC Paderborn zum Saisonstart nach Köln gewechselt und hatte einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Den „Tanker“ 1. FC Köln wolle er in „ruhige Gewässer“ führen, hatte er bei seiner Antritts-Pressekonferenz erklärt. Diese Mission ist nun allerdings beendet.

(SID/Red.)

Bild: Imago