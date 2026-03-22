Offiziell: Köln trennt sich von Cheftrainer Kwasniok
Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat auf seine sportliche Negativserie reagiert und sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt.
Nach Informationen von Sky Sport übernimmt der bisherige Co-Trainer Rene Wagner (37) die Verantwortung.
Kwasniok wurde darüber am späten Nachmittag von Sportchef Thomas Kessler informiert, nachdem die Kölner Gremien das Aus des Trainers beschlossen hatten.
Köln war nach einem ordentlichen Saisonstart in der deutschen Bundesliga zunehmend in den Tabellenkeller abgerutscht. Zuletzt hatte es sieben Spiele in Folge keinen Sieg mehr gegeben, überhaupt holte der Aufsteiger nur zwei Dreier aus den letzten 18 Spielen. Der achte Abstieg der Klub-Geschichte droht.
Rene Wagner soll den FC im Bestfall nun bis zum Saisonende trainieren, dann wird über die weitere Vorgehensweise entschieden. Bei weiteren Misserfolgen und Gefahr des Klassenerhalts ist auch die vorzeitige Einstellung eines „Feuerwehrmanns“ nicht ausgeschlossen. Mit Friedhelm Funkel gab es bis jetzt nach Sky Sport Infos keinen Kontakt.
Kwasniok hatte Vertrag bis 2028
(SID/Red.)
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