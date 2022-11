Sky Info: Laimer-Wechsel zu Bayern steht kurz bevor

Nach Informationen von Sky steht Konrad Laimer kurz vor einem Wechsel nach München. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich dazu entschieden, seinen Vertrag bei RB Leipzig nicht zu verlängern, um sich im Sommer ablösefrei dem deutschen Rekordmeister anzuschließen.

Zwischen Laimer und den Bayern gibt es eine mündliche Einigung, den Medizincheck hat der Österreicher aber noch nicht absolviert, weshalb sich englische Topklubs wie Chelsea und Liverpool weiterhin Hoffnungen machen.

Doch daraus wird nichts, denn Laimer will nur zu Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Ab dem 1. Januar 2023 könnte er seinen Vertrag in München unterschreiben. Im Raum steht eine Vertragslaufzeit bis mindestens 2027.

Warum Laimer?

Mit dem zentralen Mittelfeldspieler wollen sich die Bayern eine Balleroberungsmaschine in den Kader holen. Die Verantwortlichen schätzen die Mentalität des 24-maligen österreichischen Nationalspielers (zwei Tore), planen ihn im Zentrum ein und auf der rechten Außenbahn.

Bereits im Sommer 2021 war er ein Thema an der Säbener Straße. Damals holten die Bayern jedoch Marcel Sabitzer aus Leipzig. In diesem Sommer wollte ihn Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Auftrag von Nagelsmann dann erneut unbedingt verpflichten. Ein Wechsel scheiterte aber an den Ablöseforderungen der Leipziger.

Bayern hat im dritten Anlauf Erfolg

Jetzt kommt er ablösefrei, weil er der absolute Wunschspieler für das Mittelfeld ist. Salihamidzic blieb hinter den Kulissen hartnäckig und überzeugte Laimer im Zusammenspiel mit Nagelsmann davon, im dritten Anlauf nach München zu kommen. Trotz namhafter Konkurrenten wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch.

In der laufenden Saison kommt Laimer auf nur zehn Pflichtspiele (ein Assist). Aufgrund eines Syndesmosebandrisses verpasste er in dieser Spielzeit 15 Partien. In der Rückrunde will er in Leipzig nochmal voll durchstarten, um in wenigen Monaten um seinen Platz beim amtierenden Deutschen Meister zu kämpfen.

(skysport.de / Florian Plettenberg und Philipp Hinze)

Bild: Imago