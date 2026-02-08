Sky-Info: LASK-Profi vor Abgang

Valon Berisha steht vor einem Abschied vom LASK. Nach Sky-Informationen gibt es konkretes Interesse aus der polnischen Ekstraklasa sowie aus der Schweizer Super League. Eine Entscheidung über die Zukunft des 33-jährigen Mittelfeldspielers soll in der kommenden Woche fallen.

Da das Transferfenster in vielen europäischen Ligen bereits geschlossen ist, hat Berisha nur noch begrenzte Möglichkeiten. Während das Transferfenster in Polen noch bis zum 25. Februar geöffnet ist, endet die Frist in der Schweiz bereits am 16. Februar. Ein Angebot des FK Željezničar Sarajevo hatte Berisha zuvor abgelehnt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

In der laufenden Bundesliga-Saison kam er für den LASK auf zehn Einsätze, blieb dabei jedoch ohne Torbeteiligung.

Beitragsbild: GEPA