Sky Info: LASK vor Verpflichtung von Kapfenberg-Verteidiger

via

via Sky Sport Austria

Der LASK treibt seine Planungen für die kommende Saison voran. Gesucht wird eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Nach Informationen von Sky sollen die Oberösterreicher auch schon fündig geworden sein. Olivier N’Zi soll von der Kapfenberger SV zum LASK wechseln.

Der großgewachsene Innenverteidiger absolvierte für die KSV in dieser Saison 22 Ligaspiele und erzielte dabei einen Treffer. Der 21-Jährige steht seit 2020 beim steirischen Klub unter Vertrag und könnte nun den Sprung in die Bundesliga wagen. N’Zi hat bereits eine Vergangenheit in Oberösterreich. 2019 verteidigte der Mann aus der Elfenbeinküste für die Juniors OÖ.

Bild: GEPA