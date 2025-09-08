Offiziell: Leverkusen findet Ten-Hag-Nachfolger

Nun ist es offiziell: Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand übernimmt beim deutschen Vizemeister.

Bereits am Mittwoch soll der 53-jährige Däne zum ersten Mal das Training leiten. Sky Sport berichtete zuvor bereits von den fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Trainer von Verein.

Hjulmand gegen Frankfurt schon auf Leverkusen-Bank

Am Wochenende beim Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (live & exklusiv auf Sky – jetzt mit Sky Stream dabei sein!) wird der neue Trainer dann zum ersten Mal auf der Bank von Bayer sitzen. Hjulmand war zwischen 2020 und 2024 Trainer der dänischen Nationalmannschaft, aktuell ist er vereinslos. In der Saison 2014/15 war er Trainer beim FSV Mainz 05, wurde aber nach nur rund einem halben Jahr wieder entlassen.

Rolfes und Carro begründen Trainerwahl

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben. Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird“, meinte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Bayer-CEO Fernando Carro sagte. „Neben den fachlich starken Argumenten als Trainer haben uns auch Kasper Hjulmands Prinzipien der Teamführung überzeugt. Eine neu zusammengestellte und entwicklungsfähige Mannschaft wie die unsere braucht deutliche Vorgaben und wird von dem transparenten, kommunikativen und empathischen Stil Kaspers profitieren.“

