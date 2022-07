Sky Info: Lewandowski-Wechsel zu Barcelona ist fix

Nach Informationen von Sky haben sich die Bayern und Barcelona am späten Freitagabend auf einen Wechsel von Robert Lewandowski geeinigt.

Sky Italia berichtete darüber zuerst. Die Katalanen haben wie erwartet zuvor ein finales Angebot eingereicht, welches die Münchner akzeptiert haben. Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt auf Twitter den Transfer.

Nach Informationen von Sky kassieren die Bayern um die 45 Millionen Euro an fixer Ablöse plus fünf Millionen Euro an möglichen Zusatzzahlungen. Mit den Katalanen war sich der zweifache Weltfußballer schon lange einig. Er soll in Barcelona einen Vertrag bis 2025 unterschreiben plus ein Jahr Option.

Lewandowski will Sonntag Vertrag unterschreiben

Bei der Teampräsentation der Münchner am Samstag in der Allianz Arena soll Lewandowski nicht mehr dabei sein und auch nicht am Montag mit der Mannschaft die Reise in die USA antreten. Statt nach Washington mit dem FC Bayern soll er mit Barcelona, das ebenfalls auf US-Tour ist, schon am Sonntag nach Miami fliegen insofern alle Formalitäten erledigt sind. Lewandowski hat vor, bereits am Samstag nach Barcelona zu fliegen. Der Vertrag soll dann am Sonntag unterschrieben werden.

(APA/skysport.de) / Bild: Imago