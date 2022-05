Sky-Info: Lewandowski will Bayern-Vertrag nicht verlängern

Robert Lewandowski will seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei Bayern München laut eines Berichts der „Bild“ nicht verlängern. In der vergangenen Woche habe der Weltfußballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, „seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in München nicht zu verlängern“, schrieb die deutsche Zeitung am Donnerstag. Auch Sky-Infos decken sich mit dieser Mitteilung.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe auf die Frage, ob Lewandowski nach dieser Saison weiterhin nicht gehen dürfe, geantwortet: „Wie ich schon gesagt habe: Wir werden Gespräche führen…“ Im Zukunftspoker mit Torjäger Lewandowski hat Salihamidzic einen vorzeitigen Abschied des 33-jährigen Polen in diesem Sommer ausgeschlossen. „Er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023“, sagte er und ergänzte: „Jetzt haben wir Zeit, darüber zu reden, was nach dem 30. Juni 2023 ist.“

