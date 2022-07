Sky Info: Lewandowski wird zum Bayern-Training erscheinen

Streikt er oder streikt er nicht? Seit einigen Tagen wird viel diskutiert, ob Robert Lewandowski wirklich noch einmal beim FC Bayern München trainieren wird oder nicht.

Ab dem morgigen Dienstag wird der Top-Torjäger zurück an der Säbener Straße erwartet, der 12. Juli ist sein offizieller Arbeitsbeginn nach dem Sommerurlaub. Nach Sky Informationen wird Lewandowski auch wie vom FC Bayern erwartet seinen Dienst antreten und nicht fernbleiben.

Zwar will Lewy nach wie vor nach Barcelona wechseln und den FC Bayern verlassen, ein arbeitsrechtswidriger Streik kommt für den Stürmer aber nicht in Frage. Ab einer Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro ist der Rekordmeister nach Sky Informationen gesprächsbereit, den Angreifer ziehen zu lassen.

Barca plant wohl neues Angebot

Der FC Barcelona plant aktuell wohl ein weiteres neues Angebot an die Bayern abzugeben. Die letzte Offerte lag bei etwa 40 Millionen plus acht Millionen Euro Bonus. Ein Wechsel könnte also sehr zeitnah weiter an Fahrt aufnehmen.

Die Streik Diskussion um Robert Lewandowski wurde auch befeuert, weil sein Stürmer-Kollege Cristiano Ronaldo derzeit bei Manchester United nicht trainiert und sich aus offiziell „familiären Gründen“ abgemeldet hat. Auch er will seinen Verein unbedingt verlassen. Lewandowski wird dagegen morgen zum Dienst erscheinen.

(Florian Plettenberg, Torben Hoffmann und Uli Köhler – skysport.de)

Bild: Imago