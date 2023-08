Sky-Info: Ligarivale lockt – Ljubicic bittet 1. FC Köln um Freigabe

ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic will den 1. FC Köln nach Informationen von Sky verlassen und hat den Klub um die Freigabe gebeten. Der VfL Wolfsburg hat Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers und steht bereits in Gesprächen mit Köln.

Als Ablöse für Ljubicic sind zwischen acht und zehn Millionen Euro im Gespräch. Der Ex-Rapid-Profi besitzt in Köln noch einen Vertrag bis 2025.

Ljubicic war 2021 ablösefrei vom SK Rapid nach Köln gewechselt und hat sich unter Trainer Steffen Baumgart zum Leistungsträger entwickelt. In seiner Zeit beim 1. FC Köln absolvierte der Mittelfeldmann 65 Pflichtspiele für den FC (elf Tore, acht Assists).

Bild: Imago