Sky Info: Lustenau an Talent von Roter Stern interessiert

Verpflichtet Aufsteiger Austria Lustenau nach Emrehan Gedikli einen weiteren Offensivmann?

Nach Informationen von Sky-Reporter Eric Niederseer sind die Vorarlberger an Linksaußen Nemanja Motika von Roter Stern Belgrad interessiert. Im Raum steht ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr.

Der 19-Jährige Motika ist in Berlin geboren und wechselte vor einem Jahr für 2,5 Millionen Euro von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu Roter Stern.

Bislang konnte sich das Talent in Belgrad aber nicht durchsetzen und kam in dieser Saison lediglich in der U19 des serbischen Spitzenklubs zum Einsatz. In Lustenau könnte Motika helfen, den Abgang von Topscorer Bryan Teixeira zu kompensieren.

Bild: Imago