Sky-Info: Mainz-Legionär Veratschnig vor Österreich-Rückkehr

Demnach könnte der Transfer bereits in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden. Die „Kronen Zeitung“ berichtete zuerst.

Veratschnig hat sich mit den Mozartstädtern grundsätzlich auf einen Wechsel geeinigt, auch zwischen den beiden Vereinen herrscht bereits Einigkeit über die Ablösemodalitäten. Nach Sky-Informationen ist ein fixer Transfer geplant, eine Leihe ist derzeit kein Thema. Ausständig ist lediglich noch der Medizincheck.

Vor allem Veratschnigs Spielerprofil machte ihn für die Salzburger interessant. Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit soll der Rechtsverteidiger dem Spiel der „Bullen“ auf den Außenbahnen neue Impulse verleihen. Auch mehrere andere deutsche Bundesligisten hatten den ehemaligen U21-Teamspieler auf dem Zettel.

Veratschnig war im Sommer 2024 für 800.000 Euro vom Wolfsberger AC nach Mainz gewechselt. Beim deutschen Bundesligisten konnte sich der Rechtsverteidiger jedoch nicht dauerhaft durchsetzen. In der abgelaufenen Saison kam der er zwar auf 21 Bundesliga-Einsätze, wurde dabei aber überwiegend als Joker eingesetzt. In Mainz besitzt der gebürtige Kärntner noch einen Vertrag bis 2028.

Bidstrup-Abgang ante portas

Den Salzburgern droht allerdings auch ein weiterer schmerzhafter Verlust. Nach den millionenschweren Abgängen der Innenverteidiger Jannik Schuster und Joanne Gadou steht laut Sky-Informationen nun auch Mads Bidstrup vor einem Wechsel in die Ligue 1.

Demnach wirbt der französische Traditionsklub Olympique Lyon intensiv um den Mittelfeldspieler. Der 25-jährige Däne gilt als absoluter Wunschspieler der Franzosen und soll sich mit dem Klub bereits grundsätzlich auf einen Wechsel geeinigt haben.

Knackpunkt bleiben allerdings die Ablöseverhandlungen. Nach Sky-Informationen zeigt sich FC Red Bull Salzburg bei der Forderung für seinen „Leader“ bislang kompromisslos.

Bidstrup steht in Salzburg noch bis 2029 unter Vertrag und sein Marktwert wird derzeit auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. Die Mozartstädter hatten den Dänen im Sommer 2023 für rund sechs Millionen Euro von Brentford FC verpflichtet.

Foto: GEPA