Offiziell: Mainz-Stürmer Weiper wechselt zu Sturm Graz

Vizemeister Sturm Graz verstärkt sich mit einem Offensivspieler aus der Deutschen Bundesliga. Nelson Weiper kommt per Leihe bis Saisonende von Mainz 05 zu den Grazern. Das bestätigt der Verein am Freitag.

Der 21-Jährige spielte sich von den Nachwuchsmannschaften der Mainzer in die Kampfmannschaft, für die er seit 2022 aufläuft. 2023 wurde der Stürmer mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille als bester Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet.

In den vergangenen Spielzeiten kam Weiper aber über die Rolle als Joker nicht hinaus. In der abgelaufenen Saison absolvierte Weiper in 24 Ligaspielen meistens Kurzeinsätze. Insgesamt stand er für Mainz in 74 Pflichtspielen auf dem Platz (sieben Tore, zwei Vorlagen).

Weiper als „Wunschlösung“ für Sturm-Sportchef Parensen

„Mit Nelson Weiper konnten wir unsere Wunschlösung für den Angriff nach Graz holen. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal. Mit dieser Leihe erhöhen wir unsere Qualität im Angriff und können ein tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top5-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass sich Nelson für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn in unserem Trikot zu sehen“, sagt Sturm-Sportchef Michael Parensen zum Transfer.

Nelson Weiper selbst sagt zu seinem Wechsel: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist. Ich freue mich darauf, sofort loszulegen und dem Team dabei zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“