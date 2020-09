Offiziell: Mainz entlässt Beierlorzer – Co-Trainer übernimmt

Beierlorzer zeigt sich “enttäuscht”

“Jan-Moritz Lichte verfügt über die fachliche Expertise, eine Erfahrung als Trainer über mehr als zehn Jahre und kennt unsere Mannschaft natürlich in- und auswendig. Wir trauen ihm daher zu, unser Team in die weitere Saison zu führen”, wird Sportvorstand Rouven Schröder in einer Pressemitteilung zitiert.

Beierlorzer selbst zeigte sich “enttäuscht” über die Entscheidung des Vereins. “Nichtsdestotrotz wünsche ich Mainz 05 und der Mannschaft für den weiteren Weg alles Gute.”