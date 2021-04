Sky Info: Marsch-Wechsel von Salzburg nach Leipzig fix

Salzburg-Trainer Jesse Marsch wechselt nach der Saison in die deutsche Bundesliga. Nach Sky Infos hat Marsch seinen Vertrag bei RB Leipzig bereits unterschrieben. Seit Monaten war der interne Plan, Marsch zum Cheftrainer zu befördern, falls Nagelsmann geht.

Leipzig-Sportvorstand Oliver Mintzlaff gilt intern als großer Befürworter von Jesse Marsch. Zuletzt gab es Gerüchte dass auch Oliver Glasner ein Kandidat sei. Er war bei Leipzig auf jedenfall auf der Liste. Nun ist aber alles klar mit Jesse Marsch.

Ob der Deal noch am Mittwoch offiziell wird, schien zu Mittag fraglich. Der Transfer muss wohl erst zu Ende verhandelt werden. Österreichs Serienmeister dementierte die Medienberichte nicht, teilte der APA – Austria Presse Agentur wenige Stunden vor dem Spiel gegen den Wolfsberger AC aber mit: “Es gibt keine News.”

Leipzig ist nach dem Abgang von Julian Nagelsmann zum FC Bayern auf Trainersuche. Marsch ist seit Jahren Teil des Fußball-Imperiums von Red Bull. Der frühere New-York-Coach kennt Leipzig schon. Er war bereits in der Saison 2018/19 als Assistenztrainer unter Ralf Rangnick bei den Sachsen tätig und sagte am vergangenen Donnerstag bei “Meine Geschicht” auf Sky: “Wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich.”

Wechsel zwischen den RB-Dependancen sind keine Seltenheit. Seit der Gründung des sächsischen Vereins durch Red Bull 2009 wechselten 18 Spieler von Salzburg nach Ostdeutschland. Als bisher letzter Spieler reihte sich der Ungar Dominik Szoboszlai im vergangenen Sommer in die Liste ein. Nicht mitgerechnet sind Marcel Sabitzer, Massimo Bruno und Omer Damari, die von Leipzig an Salzburg verliehen waren und danach zum deutschen Club zurückkehrten.

Länger als zwei Saisonen war seit der Übernahme des Getränkekonzerns 2005 noch kein Trainer in Salzburg tätig.