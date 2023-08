Sky Info: Mavropanos-Wechsel zu West Ham fix

Konstantinos Mavropanos wechselt vom VfB Stuttgart zu West Ham United. Der Deal ist nach Sky Informationen nun fix. Der Medizincheck wurde am Montagabend finalisiert.

Für Mavropanos, der 2020 vom FC Arsenal zum VfB kam und in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, ist eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglicher Bonuszahlungen fällig. Bei den Hammers wird der 25-jährige Grieche einen Kontrakt bis 2028 unterzeichnen.

(skysport.de // Florian Plettenberg)

Beitragsbild: Imago