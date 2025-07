Sky Info: Mehrere Klubs mit Interesse an Ex-Austrianer

Der 1. FC Magdeburg beschäftigt sich mit einem Transfer von Ex-Austria-Leihspieler Nik Prelec. Laut Sky-Informationen zeigt der deutsche Zweitligist starkes Interesse an dem 24-jährigen Stürmer. Derzeit steht der Slowene noch beim Serie A-Klub Cagliari Calcio unter Vertrag.

Der Verein aus Sachsen-Anhalt ist aber nicht der einzige Interessent: Auch Championship-Vertreter Oxford United buhlt intensiv um die Dienste des Mittelstürmers.

Nach einem starken Herbst bei der WSG Tirol wechselte Prelec im Winter 2023 für 1,16 Millionen Euro zu Cagliari. Bei den Rossoblù konnte sich der 24-Jährige jedoch nie wirklich durchsetzen. Es folgten mehrere Leihstationen zurück nach Österreich.

In der vergangenen Spielzeit war Prelec an die Wiener Austria ausgeliehen. Für die Veilchen kam der ehemalige slowenische U-Nationalspieler in 38 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 13 Scorerpunkte (neun Treffer, vier Vorlagen).

(Red.) / Foto: GEPA