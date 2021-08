Sky-Info: Messi-Wechsel zu PSG perfekt

Lionel Messi hat sich für Paris St. Germain entschieden. Laut Informationen von Sky Sports UK wird der 34-jährige Superstar einen Zweijahresvertrag unterschreiben und knapp 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Der Argentinier, der sich nach 21 Jahren vom FC Barcelona verabschiedet hat, wird in den kommenden Stunden in der französischen Hauptstadt erwartet. Der sechsmalige Weltfußballer soll am Dienstagabend einen Medizincheck absolvieren und danach den Vertrag mit Option auf eine dritte Saison unterschreiben. Eine Pressekonferenz in Paris sei für Mittwoch geplant.

Artikelbild: Imago